В Лондоне девять человек задержали на акции против расширения полномочий полиции

«В Лондоне в ходе сегодняшних протестов были задержаны девять человек. Участники демонстрации дошли до сада Воксхолл-гарденс, где сейчас и остаются. На месте находятся сотрудники полиции», — говорится в сообщении Скотленд-Ярда.
Из-за организованного демонстрантами шествия днем в течение часа было закрыто движение по Тауэрскому мосту.
Демонстрации против спорного законопроекта, наделяющего полицию дополнительными полномочиями, в том числе для разгона протестных акций, а также ужесточающего наказания за вандализм и нарушение общественного порядка, продолжаются в британских городах с марта, несмотря на коронавирусные ограничения.
Особенно активно в них участвуют жители английского Бристоля. 21 марта проходившее в городе шествие противников законопроекта переросло в беспорядки, участники которых разбили окна полицейского участка и подожгли несколько служебных автомобилей. Несколько полицейских были госпитализированы с переломами ребер и конечностей.