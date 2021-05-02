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01:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Умерла обладательница «Оскара» Олимпия Дукакис

В Нью-Йорке умерла американская актриса Олимпия Дукакис, сообщил ее брат Аполло. Ей было 89 лет. Она получила «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в фильме «Во власти Луны» (1987).

Источник: AP 2021

«Сегодня утром в Нью-Йорке умерла моя любимая сестра Олимпия Дукакис. После многих месяцев проблем со здоровьем она, наконец, обрела покой с Луисом (с мужем.— “Ъ”)», — написал Аполло Дукакис в Facebook. Причина смерти не уточняется.

Фильм «Во власти Луны» получил три премии «Оскар»: за лучшую женскую роль, лучшую женскую роль второго плана и за лучших сценарий. Он был номинантом в трех других категориях. В фильме сыграли Шер и Николас Кейдж.

Олимпия Дукакис также играла в фильмах «Стальные магнолии» (1989), «Уж кто бы говорил» (1989), «Вдали от нее» (2006), «В стране женщин» (2006), «Ливень» (2011), а также сериалах «Жанна Д’Арк» (1999), «Убить скуку» (2009−2011), «Худшая неделя моей жизни» (2008−2009) и других.

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