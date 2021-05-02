Демонстрации в крупных городах Европы переросли в столкновения с полицией

В британской столице прошли акции протеста с требованием к правительству отменить принятие закона, который расширит полномочия полиции. В Берлине, Цюрихе и Париже состоялись первомайские манифестации, а в Брюсселе прошла акция против ужесточения коронавирусных мер.
Как сообщает Süddeutsche Zeitung, первомайские демонстрации проходили по всей Германии, однако столкновения с полицией произошли только в Берлине. «Между демонстрантами и полицейскими произошли ожесточенные столкновения», — пишет газета. По ее данным, участники акции забрасывали полицейских камнями и бутылками, а также подожгли мусорные контейнеры и поддоны.
В ответ сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства. В результате беспорядков были арестованы несколько человек, трое сотрудников полиции и не менее двух демонстрантов пострадали.
По информации Reuters, более 1 тыс. человек прошли маршем по центру Лондона с требованием отменить инициативу расширения полномочий полиции. Шествие завершилось в одном из парков на юге Лондона, где демонстранты «вступили в бой» с полицейскими. В полиции сообщили, что девять человек были арестованы.
В парке Буа-де-ла-Камбр в Брюсселе собрались более 1 тыс. человек, которые требовали смягчить ограничения, введенные из-за распространения коронавируса COVID-19. Участники акции скандировали «Свободу» и бросали яйца в правоохранителей. Для разгона митингующих полиция применила водомет, перцовый газ и дубинки. По информации RTBF, при разгоне участников акции пострадали по меньшей мере 10 человек. Один человек пострадал, получив несколько ударов копытами от полицейской лошади.
Первомайские демонстрации в Париже также закончились беспорядками, сообщает Le Monde. В них принимали участие представители профсоюзных и молодежных организаций, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения «желтых жилетов». Сперва шествие проходило мирно, однако впоследствии демонстранты принялись кидать в полицейских пиротехнику, камни и бутылки. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы.
Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, в ходе манифестации в Париже были задержаны 34 человека. По данным Всеобщей конфедерации труда, в манифестациях по всей Франции приняли участие 150 тысяч человек, в Париже — 25 тысяч. Le Parisien пишет, что в ходе беспорядков во французской столице пострадал 21 человек, из которых четверо получили серьезные травмы.
В Цюрихе одновременно проходили сразу несколько шествий по случаю Дня труда. В пресс-службе городской полиции сообщили, что демонстранты забрасывали правоохранителей пиротехническими изделиями и бутылками. В ответ полицейские в ходе разгона несогласованных акций применили резиновые пули. В полиции уточнили, что три человека были задержаны. О пострадавших не сообщается.