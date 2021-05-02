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05:05 (мск), источник: ТАСС

МВД получит мобильный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Сервис «Антимошенник» для мобильного приложения МВД, который будет предупреждать граждан о звонках аферистов, разработают к 25 декабря этого года. Его создание обойдется почти в 45 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.

Источник: Reuters

«Стоимость работ составляет 44,9 млн рублей. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года», — сказали в пресс-центре. В МВД добавили, что контракт с разработчиком был заключен в конце марта этого года. Изначально планировалось, что разработка сервиса обойдется в 62,9 млн рублей.

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Модуль «Антимошенник», который планируется внедрить в мобильное приложение МВД, будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Такой звонок можно будет заблокировать.

Также в приложении появится «Белый список», игнорирующий блокировку приложением входящего вызова, SMS, MMS и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений. В него пользователь сам сможет добавить телефонные номера.

Сейчас приложение МВД России, в которое будет внедрен новый сервис, доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

Во время загрузки произошла ошибка.
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