МВД получит мобильный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством

«Стоимость работ составляет 44,9 млн рублей. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года», — сказали в пресс-центре. В МВД добавили, что контракт с разработчиком был заключен в конце марта этого года. Изначально планировалось, что разработка сервиса обойдется в 62,9 млн рублей.
Модуль «Антимошенник», который планируется внедрить в мобильное приложение МВД, будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Такой звонок можно будет заблокировать.
Также в приложении появится «Белый список», игнорирующий блокировку приложением входящего вызова, SMS, MMS и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений. В него пользователь сам сможет добавить телефонные номера.
Сейчас приложение МВД России, в которое будет внедрен новый сервис, доступно для скачивания в AppStore и Google Play.