В Индии зафиксировали максимальное число смертей из-за COVID-19 за сутки

Число смертей от вируса за сутки стало рекордным в Индии за все время пандемии, предыдущий максимум был 29 апреля — 3645.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировали 1 мая — 401 993.
Выписали за последние сутки 307,8 тыс. человек, за все время выздоровели 15,9 млн человек. Прививку от коронавируса за последние 24 часа сделали 1,8 млн человек, общее число привитых граждан составило 156,8 млн.
Ситуация с распространением вируса в Индии резко ухудшилась в последние недели. Россия предоставила Индии экстренную гуманитарную помощь: медицинское оборудование и препараты. Медицинскую помощь также направили Великобритания, США и ФРГ. 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V».