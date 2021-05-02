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16:02 (мск), источник: Коммерсантъ

На крупном химзаводе в Иране произошел пожар

На химическом заводе «Моваллан» в иранском городе Кум (около 150 км к югу от Тегерана; население — более 1 млн человек) произошел пожар, в результате которого пострадали шесть человек. Этот химзавод является одним из крупнейших в Иране. На предприятии производится фталевый ангидрид — это токсичное вещество, применяемое в производстве смол и красителей.

Что послужило причиной пожара, неизвестно. На место происшествия были отправлены 150 пожарных, пишет агентство Fars.

Из-за возгорания на территории предприятия начались взрывы, но пожарные смогли локализовать пожар до того, как он добрался до резервуаров с легковоспламеняющимися веществами, передает агентство Tasnim.

Из-за пожара городские власти объявили чрезвычайное положение. При тушении пострадали шесть человек, один из пожарных получил сильные ожоги.

На сайте «Моввалана» говорится, что это предприятие является крупнейшим в Иране производителем фталевого ангидрида. Это вещество вызывает раздражение кожи и слизистых оболочек, может провоцировать бронхиальную астму.

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