صبح امروز آتشسوزی مهیبی در شهرک صنعتی شکوهیه قم در محل شرکت مولدان رخ داده.— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 2, 2021
سخنگوی آتش نشانی قم: یکی از خودروی آتشنشانی در این علمیات به کلی دچار حریق شد و دو تن از همکاران آتشنشان نیز به شدت دچار مصدومیت شدند. pic.twitter.com/l3yejRoK8r
16:02 (мск), источник: Коммерсантъ
На крупном химзаводе в Иране произошел пожар
На химическом заводе «Моваллан» в иранском городе Кум (около 150 км к югу от Тегерана; население — более 1 млн человек) произошел пожар, в результате которого пострадали шесть человек. Этот химзавод является одним из крупнейших в Иране. На предприятии производится фталевый ангидрид — это токсичное вещество, применяемое в производстве смол и красителей.