18:36 (мск), источник: Газета.Ру
«В сознании это не укладывается»: как россияне живут в эпицентре пандемии
Выходцы из России рассказали об обстановке в охваченной коронавирусом Индии.
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В Индии за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом. Люди умирают, не дождавшись койки или
«В городе стало невыносимо, стоит ужасный запах сгоревшей плоти —
По его словам, еще два месяца назад правящая партия Индии провозгласила победу над пандемией.
«А потом спустя время мы провалились в ад. Заболевают сотни тысяч, умирают тоже прилично. Не хватает кислорода в больницах, воды и еды в некоторых бедных штатах. Понятно, что на фоне общей массы населения Земли 19 млн заболевших в Индии за всю пандемию — это мало, но тем не менее», — говорит Сергей.
По дороге за продуктами он проходит мимо парковки, а на ней — круглосуточно жгут трупы умерших
«Тяжелее всего приходится беднякам. Для них пандемия стала катастрофой. В
Он размышлял об отъезде из Индии до стабилизации обстановки, но сделать это на практике нереально: «Грустно конечно, но и уехать даже нельзя, многие пытались перебраться в Эмираты или Саудовскую Аравию, но не получилось. Границы закрыты, все боятся нового индийского штамма. Придется выживать, пока все это не закончится».
Тяжело приходится и 28-летней Александре Ларионовой — она переехала в Индию два года назад и устроилась на работу танцовщицей.
«В
Далеко отъезжать от дома без разрешения Александра не может: для этого требуется специальное разрешение, без него — штраф в 2 тыс. рупий (2020 рублей). «Далеко я стараюсь не выезжать, иначе у полиции будет много вопросов», — говорит она.
Рядом с ее домом находится частная клиника, где можно сделать прививку от COVID-19.
«Недавно на улице видела человека с кислородным баллоном — сейчас это распространенная картина. При этом некоторые пренебрегают классическими методами лечения и лишь молятся индийским богам, веря, что они их услышат», — заключила Александра.
Накануне в Индии от коронавируса умерло рекордное число пациентов — 3 689. До этого максимальное число летальных исходов зафиксировали 28 апреля — тогда оно составило 3 645 человек. За последние сутки медики выявили 392 тыс. заболевших COVID-19. Наибольший прирост заболевших в стране был отмечен днем ранее — медики выявили почти 402 тыс. случаев коронавируса.
За неделю 43% всех заразившихся в мире пришлись на Индию. Сейчас страна находится на втором месте в мире по общему числу заражений ковидом. По последним данным, в Индии с начала пандемии выявили свыше 19,6 млн заболевших, умерли 215 тыс. человек.
Однако эксперты подчеркивают: на деле цифры выше, так как вести точную статистику в стране с населением в 1,3 млрд и ограниченными административными ресурсами невозможно.
Хуже всего ситуация в
Родственники пациентов ищут кислородные баллоны и респираторы в соцсетях, там же пытаются найти свободное место хоть в
Крематории тем временем работают круглосуточно — под них даже стали выделять городские пространства.
При этом еще в начале марта индийские ученые предупреждали правительство о появлении нового, более заразного штамма коронавируса B.1.617. Тем не менее меры по ограничению массовых собраний приняты не были — власти ограничились лишь усилением тестирования.
1 мая в Индии началась всеобщая вакцинация взрослого населения (до этого прививку могли получить только люди старше 45 лет), однако власти ряда штатов опасаются, что препарата на всех желающих не хватит. По состоянию на 30 апреля первую дозу вакцины получили 9,1% населения, полностью вакцинировались — лишь 1,9%.
При этом в конце апреля у 42 из 67 студентов из Индии, прибывших на учебу в Псковский государственный университет (ПсковГУ), обнаружили коронавирус, сообщал губернатор региона Михаил Ведерников.