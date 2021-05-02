2 мая, источник: Life.ru
Актёра Олега Вавилова доставили в реанимацию прямо из театра
На счету артиста десятки ролей на сцене нескольких театров.
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71-летний народный артист РФ Олег Вавилов экстренно доставлен в больницу прямо из Московского академического театра сатиры. Как сообщает Mash, по предварительным данным, у него зафиксирована ишемическая атака, замечено нарушение речи.
Олег Вавилов родился в 1950 году в городе Термезе в Узбекистане в семье военнослужащего. Учился в ГИТИСе. Сначала вышел на сцену Казанского русского БДТ им. Качалова, затем работал в Московском ТЮЗе, театрах на Малой Бронной, «У Никитских ворот» и «Сфера». С 2004 года играет в театре сатиры, а также сотрудничает с театром «Модернъ». На его счету десятки ролей.
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