08:24 (мск), источник: РБК
При обрушении метромоста в Мехико погибли 13 человек и пострадали 70
По меньшей мере шесть человек погибли и 80 были ранены в результате обрушения метромоста с поездом в Мехико. Об этом сообщает газета El Universal.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Позже власти сообщили, что, по предварительным данным, число погибших увеличилось до 13, а количество пострадавших около 70 человек.
Вечером 3 мая около 22:30 по местному времени (6:30 4 мая мск) в столице Мексики обрушился мост на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos, когда по нему проходил поезд. Инцидент произошел в результате столкновения автомобиля с одной из опор метромоста.
На место происшествия прибыли несколько десятков машин скорой помощи, пожарные и спасатели. Под обрушенными конструкциями оказались и несколько автомобилей, проезжавших по дороге под линией метро.
Момент обрушения попал на камеры системы уличного видеонаблюдения. Как видно на кадрах, два пролета эстакады падают на землю вместе с вагонами поезда.
На место инцидента прибыла также мэр Мехико Клаудия Шейнбаум. Как пишет El Universal, после землетрясения 2017 года в опорах рухнувшей эстакады появились трещины, местные жители еще тогда опасались обрушения.