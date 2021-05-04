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11:28 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 7 770 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 26 сентября

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 770, это стало минимумом с 26 сентября 2020 года. Всего с начала пандемии было выявлено 4 839 514 заболевших, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост составил 0,16%.

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Источник: РИА "Новости"

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республиках Тыва и Алтай, а также в Сахалинской области (по 0, 01%), в Магаданской области (0,02%).

В частности, за сутки было выявлено 709 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 625 — в Московской области, 220 — в Ростовской области, 149 — в Воронежской области, 139 — в Самарской области. Сейчас в России продолжают лечение 270 935 человек.

Летальные исходы

Число смертей из-за коронавируса в России возросло за сутки на 337 против 336 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 111 535 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,3%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 34 летальных случая в Санкт-Петербурге, 15 — в Нижегородской области, 13 — в Пермском крае, 12 — в Краснодарском крае, по 10 — в Московской и Самарской областях, а также в Красноярском крае.

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Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в стране за сутки возросло на 6 755, до 4 457 044, сообщили в оперштабе.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 801 пациент в Санкт-Петербурге, 407 — в Московской области, 198 — в Ростовской области, 197 — в Псковской области, 163 — в Нижегородской области.

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