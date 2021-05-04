В России выявили 7 770 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 26 сентября

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республиках Тыва и Алтай, а также в Сахалинской области (по 0, 01%), в Магаданской области (0,02%).
В частности, за сутки было выявлено 709 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 625 — в Московской области, 220 — в Ростовской области, 149 — в Воронежской области, 139 — в Самарской области. Сейчас в России продолжают лечение 270 935 человек.
Число смертей из-за коронавируса в России возросло за сутки на 337 против 336 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 111 535 человек.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,3%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 34 летальных случая в Санкт-Петербурге, 15 — в Нижегородской области, 13 — в Пермском крае, 12 — в Краснодарском крае, по 10 — в Московской и Самарской областях, а также в Красноярском крае.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в стране за сутки возросло на 6 755, до 4 457 044, сообщили в оперштабе.
Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 801 пациент в Санкт-Петербурге, 407 — в Московской области, 198 — в Ростовской области, 197 — в Псковской области, 163 — в Нижегородской области.