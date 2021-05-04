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12:38 (мск), источник: m24.ru

Умер народный артист России, дрессировщик Михаил Багдасаров

Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров умер на 76-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка. Уточняется, что причиной смерти стал коронавирус.

Источник: Агентство «Москва»

Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. В 16 лет он поступил в цирк униформистом. После этого работал в группе дрессировщицы Маргариты Назаровой в течение 9 лет.

В 1973 году дрессировщик начал выступать с самостоятельной программой. Он работал со львами, тиграми, пантерами, ягуарами, леопардами и пумами. Также он руководил аттракционом «Тигры-шоу» с 18 уссурийскими тиграми, который создал в 1991 году.

В 1997 году Михаил Багдасаров получил почетное звание народного артиста России.

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