14:01 (мск), источник: РБК
Дрессировщик тигров Михаил Багдасаров умер от коронавируса
Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров умер от коронавируса, сообщили РБК в
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Багдасаров родился в 1945 году в Баку, работал в цирке с 16 лет униформистом. Учился дрессировке у Маргариты Назаровой и Константина Константиновского, он помогал им в подготовке выступлений с 18 лет. На сайте цирковой династии Багдасаровых говорится, что Назарова согласилась взять его в помощники после того, как он помог защитить от убежавшего из клетки тигра участницу цирковой программы.
Самостоятельные выступления он начал в 1973 году с шоу «Забавные ослики», а в 1991 году запустил «Тигры-шоу» с 18 уссурийскими тиграми.
Позднее работал на шоу с дочерью Кариной, а затем и с сыном Артуром. Сейчас его дети гастролируют с программой «Тигры-шоу» самостоятельно, в программе задействованы бенгальские и уссурийские тигры.
Позднее работал художественным руководителем Нижегородского цирка, а затем — в генеральной дирекции Росгосцирка.
«В Нижегородском цирке он работал до 2019 года, после этого был переведен в генеральную дирекцию Росгосцирка, где он проработал до последнего дня», — сообщили РБК в