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15:27 (мск), источник: BBC News Русская служба

Швейцарский дипломат выпала из высотки в Тегеране и погибла. Причины неизвестны

В Тегеране погибла высокопоставленный швейцарский дипломат. Она выпала из высотного здания, в котором жила. По информации иранских экстренных служб, погибшая работала первым секретарем посольства Швейцарии в Иране.

Источник: AP 2021

Ни иранские источники, ни швейцарский МИД не разглашают имени погибшей. В министерстве иностранных дел страны уточнили, что поддерживают связь и с ее семьей, и с властями Ирана.

«FDFA (министерство) подтверждает, что гражданка Швейцарии, работавшая в швейцарском посольстве в Тегеране, погибла в смертельном инциденте во вторник. FDFA и его генеральный консул Игнасио Кассис шокированы трагической гибелью и передают глубочайшие соболезнования семье», — заявили в министерстве.

Женщина выпала из высотного жилого здания на улице Камрани в южной части города. Был ли это суицид или она выпала из окна или с балкона случайно, пока непонятно, сказал официальный представитель иранской организации служб скорой помощи Моджтаба Халеди.

«Причину ее падения еще предстоит определить», — заявил Халеди агентству «Фарс».

По его словам, тело женщины обнаружил садовник, когда после смерти женщины уже прошло значительное время. Поиски начали после того, как утром коллега дипломата пришел за ней и обнаружил, что она пропала.

Швейцария поддерживает дипломатические отношения с Ираном, представляя в стране также интересы США с тех пор, как Штаты и Тегеран разорвали отношения в 1979 году.

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