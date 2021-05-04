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19:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд оправдал Марин Ле Пен по делу о публикации фото жертв террористов ИГ

Суд французского города Нантер освободил от ответственности лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и ее однопартийца евродепутата Жильбера Коллара, сообщил телеканал BFM TV.

Источник: Reuters

Суд не нашел «признаков прозелитизма» в опубликованных политиками фотографиях расправы террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ) над своими жертвами. Прокуратура требовала оштрафовать авторов публикаций на €5 тысяч.

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Прозелитизм — стремление обратить других в свою веру, а также деятельность, направленная на достижение этой цели.

В 2015 году Марин Ле Пен и Жильбер Коллар опубликовали на своих страницах в Twitter фото расправ после того, как один из французских журналистов сравнил «Национальное объединение» с ИГ. Политики сочли сравнения неприемлемыми.

Под фотографией расправы госпожа Ле Пен написала: «ИГ это вот это».

Последующие за этим обвинения и суд Марин Ле Пен назвала политически мотивированными.

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