Суд оправдал Марин Ле Пен по делу о публикации фото жертв террористов ИГ

Суд не нашел «признаков прозелитизма» в опубликованных политиками фотографиях расправы террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ) над своими жертвами. Прокуратура требовала оштрафовать авторов публикаций на €5 тысяч.
Прозелитизм — стремление обратить других в свою веру, а также деятельность, направленная на достижение этой цели.
В 2015 году Марин Ле Пен и Жильбер Коллар опубликовали на своих страницах в Twitter фото расправ после того, как один из французских журналистов сравнил «Национальное объединение» с ИГ. Политики сочли сравнения неприемлемыми.
Под фотографией расправы госпожа Ле Пен написала: «ИГ это вот это».
Последующие за этим обвинения и суд Марин Ле Пен назвала политически мотивированными.