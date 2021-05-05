Экс-полицейский Дерек Шовин просит о новом судебном разбирательстве

В заявлении адвокат Шовина утверждает, что бывший полицейский заслуживает нового судебного разбирательства «в интересах правосудия;», а также из-за неправомерных действий прокурора и присяжных и вердикта, противоречащего закону.
«Жюри присяжных в ходе судебного процесса подверглось запугиваниям, угрозам, давлению на расовой почве и допустило нарушение, не имея возможности соблюдать инструкции при рассмотрении дела, что нарушает имеющееся у Шовина по Конституции право на честный и справедливый суд», — указали юристы, представляющие интересы Шовина.
20 апреля присяжные признали виновным бывшего полицейского Дерека Шовина в непредумышленным убийстве и причинении смерти по неосторожности. Ему грозит до 40 лет тюрьмы. Оглашение приговора состоится в течение ближайших восьми недель.
Афроамериканец Флойд погиб 25 мая 2020 года во время задержания, когда полицейские заподозрили его в использовании поддельной купюры. Шовин больше восьми минут простоял коленом на шее Флойда, хотя тот жаловался, что не может дышать. После смерти Флойда во многих городах США стали проходить протесты против расизма и полицейского произвола, которые перерастали в беспорядки и погромы.
После оглашения вердикта присяжных спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси написала в твиттере, что Флойд «пожертвовал своей жизнью ради торжества справедливости». Президент Байден позвонил семье Флойда после признания Шовина виновным и сказал, что воспринял обвинительный вердикт с облегчением.