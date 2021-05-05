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11:55 (мск), источник: Известия

В Индии зафиксировали новый антирекорд суточной смертности от COVID-19

В Индии за прошедшие сутки зафиксировали 382 315 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших COVID-19 за всё время пандемии в стране составило 20 665 148. Об этом в среду, 5 мая, сообщается на сайте министерства здравоохранения и благосостояния семьи страны.

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Источник: AP 2021

Количество летальных исходов выросло за минувшие сутки на 3780 и достигло 226 188. Это стало очередным антирекордом в Индии, предыдущий был зафиксирован 2 мая, тогда количество смертей за сутки составило 3689.

Вместе с этим растет число выздоровевших, за сутки оно возросло на 338 439 и достигло 16 951 731. Лечение проходят 3 487 229 пациентов с COVID-19, это на 40 096 больше, чем днем ранее.

Ситуация с коронавирусом в Индии ухудшилась в апреле, начиная с 22 числа там фиксируют более 300 тыс. заразившихся ежедневно.

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1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Препарат направят на утверждение регулирующих органов, а затем начнут перераспределять для вакцинации.

На данный момент вакцинацию в Индии уже прошли 160 494 188 человек.

Кроме того, чтобы помочь Индии справиться со сложившейся ситуацией из-за коронавируса, Россия направила в страну гуманитарную помощь. Два рейса МЧС доставили 28—29 апреля в Нью-Дели более 22 т грузов, в том числе десятки аппаратов для выработки кислорода, ИВЛ, медицинские мониторы и лекарства.

Помощь направлена по указанию президента РФ Владимира Путина в рамках предотвращения распространения COVID-19.

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