Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Кто имеет право на новые детские пособия Президент поручил расширить поддержку семей с детьми
Фоторепортажи
1635 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
21Минутное дело: один день из жизни крымского пожарного
5 мая, источник: ТАСС

Власти Мехико считают причиной обрушения метромоста дефект конструкции

МЕХИКО, 5 мая. /ТАСС/. Дефект конструкции стал причиной обрушения метромоста в Мехико, приведшего к многочисленным жертвам. Такое мнение выразил в среду в интервью телеканалу Televisa глава городского управления инфраструктурных проектов и услуг Хесус Эстева.

Источник: AP 2021

«Ясно, что это был структурный дефект компонентов [конструкции], в этом случае речь идет о металлических структурах, металлических балках с бетонными <…> элементами в верхней части», — указал он. Точную причину трагедии должны будут установить сотрудники прокуратуры вместе с экспертами норвежской компании DNV.

Новость
В бедных кварталах Мехико появилась гигантская канатная дорога

Пролет метромоста в районе станции «Оливос» на юге Мехико обрушился 3 мая поздно вечером вместе со следовавшим по нему составом. Два вагона рухнули с высоты около 10 м, десятки пассажиров пострадали, более 35 из них до сих пор остаются в больницах. Жертвами трагедии стали 25 человек. В связи с техногенной катастрофой был объявлен трехдневный национальный траур.

По словам директора метрополитена Флоренсии Серрано, обрушившийся метромост проходил полную проверку в 2019 году и дополнительную — в 2020 году, при этом не было обнаружено значительных дефектов. Линия, на которой произошла трагедия, выведена из эксплуатации на неопределенный срок.

 Что изменится в жизни россиян с мая 2021 года
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
СМИ: G7 заявила о расчете на стабильные отношения с Россией
Трамп назвал блокировку его cоцсетей «полным позором» для США
Меркель заявила об изменении баланса сил в мире из-за России
Российские банки повысили ставки по вкладам
Центр Чумакова: вакцина от полиомиелита эффективна против COVID
Нейросети «воссоздали» лицо Ивана Грозного
Определились все финалисты Лиги чемпионов
Gnezdo.ru
Почему не надо часто менять моторное масло?
Картины, запрещенные к показу в России
Супер экономия на любом топливе до 35%
Подборка советов, как привлечь деньги
Авто
Почему водители не вызывают инспекторов после ДТП В каких случаях автовладельцы стараются урегулировать споры без страховщиков
Новости партнеров
Помоги своей стране стать лучше, прими участие в опросе
Россия непоколебима. Путин ясно дал миру понять: наша страна выстоит всегда
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Популярные темы на «Детях»
Муж уехал работать в другой город, мы с дочкой живем одни 866
Поэтический конкурс № 21. Голосование 480
Май, вторник, картинки. 458
Вторник. Картинки. 428
Леди
Развод Билла Гейтса может стать самым дорогим в истории 3 мая Билл и Мелинда Гейтс объявили, что расстаются после 27 лет брака
Дом
5 важных дел в саду, которые стоит запланировать на май
Ошибки, которые мы допускаем при хранении вещей
Светлый пол в интерьере: за и против
Теплый вечер с любимыми: 13 идей для счастливых воспоминаний
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь