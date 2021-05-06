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04:45 (мск), источник: Известия

Великобритания направит два корабля в Ла-Манш после угроз Франции

Великобритания направит два патрульных корабля в пролив Ла-Манш к принадлежащему ей острову Джерси после угроз Франции отключить там электроснабжение в знак протеста против изменений условий вылова рыбы после Brexit. Об этом заявил официальный представитель канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства, передает CNN.

Источник: AP 2021

По его словам, премьер-министр Британии Борис Джонсон обсудил с властями Джерси возможность блокады острова со стороны Франции. Политик заявил о неизменной поддержке Джерси и подчеркнул, что любая блокада была бы абсолютно неправомерной, сообщил представитель правительства.

Вместе с тем Джонсон отметил необходимость деэскалации напряженности между Парижем и администрацией Джерси.

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Евросоюз (ЕС) и Великобритания окончательно завершили все формальности в европейском процессе по выходу Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). В 00:00 1 мая по времени Брюсселя (01:00 мск) вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Великобританией и ЕС.

1 января между Великобританией и Евросоюзом перестал действовать 11-месячный переходный период, в течение него на королевство после официального Brexit распространялись те же нормы, преимущества и правила, как и на любого другого члена сообщества. С 1 января по 1 мая Лондон и Брюссель регулировали свои отношения на базе еще не ратифицированного соглашения, которое четыре месяца применялось во временном режиме.

5 мая глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявили о создании постоянного представительства Евросоюза в Лондоне.

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