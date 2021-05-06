04:45 (мск), источник: Известия
Великобритания направит два корабля в Ла-Манш после угроз Франции
Великобритания направит два патрульных корабля в пролив
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
По его словам,
Вместе с тем Джонсон отметил необходимость деэскалации напряженности между Парижем и администрацией Джерси.
Евросоюз (ЕС) и Великобритания окончательно завершили все формальности в европейском процессе по выходу Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). В 00:00 1 мая по времени Брюсселя (01:00 мск) вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Великобританией и ЕС.
1 января между Великобританией и Евросоюзом перестал действовать 11-месячный переходный период, в течение него на королевство после официального Brexit распространялись те же нормы, преимущества и правила, как и на любого другого члена сообщества. С 1 января по 1 мая Лондон и Брюссель регулировали свои отношения на базе еще не ратифицированного соглашения, которое четыре месяца применялось во временном режиме.
5 мая глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявили о создании постоянного представительства Евросоюза в Лондоне.