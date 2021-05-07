Каждый пятидесятый житель Земли заразился коронавирусом

К настоящему моменту в мире зарегистрировано 155 912 случаев заболевания, вызываемого новой инфекцией. При этом около половины из них приходится на пять стран — США (32,7 млн), Индию (21,5 млн), Бразилию (15 млн), Францию (5,8 млн) и Турцию (5 млн).
Самая высокая доля заболевших в государствах с относительно малым количеством населения. Так, в Андорре заразились 17% населения (13,4 тыс. человек) и в Черногории — 15,7% (98 тыс.). В России этот показатель составляет около 3,3% (4,86 млн человек).
Во многих странах сейчас фиксируют третью волну распространения инфекции, а в некоторых государствах говорят уже о четвертом подъеме. Резкий всплеск заболеваемости отмечался в мире в начале января этого года, когда регистрировалось свыше 800 тыс. случаев заражения в сутки, однако затем до конца февраля наблюдалась стабилизация ситуации, а показатели упали почти вдвое.
Но с приходом весны вновь начался стремительный рост темпов распространения инфекции. 29 апреля был зафиксирован новый максимум — свыше 904,7 тыс. подтвержденных случаев заражения за 24 часа.
Доля уже вылечившихся составляет сейчас около 86%. При этом продолжают болеть как минимум 19 млн человек, однако эти данные являются неполными, поскольку многие страны не публикуют соответствующую статистику.
Число умерших из-за ковида увеличилось до 3,2 млн — это 2,1% от всех инфицированных. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в США (583 тыс.), Бразилии (415 тыс.) и Индии (230 тыс.). Самые высокие показатели летальности отмечаются в Йемене (19,6%) и Мексике (9,3%). В России умерли 112,2 тыс. или 2,3%.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась почти на все страны мира. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.