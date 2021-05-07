15:41 (мск), источник: ТАСС
В Москве полицейские задержали участницу группы Pussy Riot
По словам ее адвоката Мансура Гильманова, пока неизвестно, что именно вменяют в вину его доверительнице.
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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину в Москве. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Мансур Гильманов.
«Полицейские задержали Никульшину у подъезда ее дома. Сейчас ее доставили в ОМВД «Дорогомилово», — сказал защитник.
По его словам, пока неизвестно, что именно вменяют в вину его доверительнице.