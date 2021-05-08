ООН: с начала конфликта в Мьянме убиты более 700 человек

«Наши сотрудники заявляют, что согласно наиболее достоверным имеющимся данным, по меньшей мере 774 человека, сред них женщины, дети и мужчины, были убиты в Мьянме с 1 февраля по 6 мая. Большая часть убитых погибла от огнестрельных ранений», — сказал господин Дюжаррик на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, сообщения о ежедневных случаях гибели и ранениях демонстрантов и прохожих продолжают поступать. Сотрудники ООН также обеспокоены условиями, в которых содержатся 3,7 тыс. арестованных, и сообщениями о взрывах и поджогах в различных частях страны.
Акции протеста начались в крупных городах Мьянмы в феврале после того, как военные обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов и объявили чрезвычайное положение. Власть была передана командующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаину. Совет безопасности ООН осудил подавление протестов в Мьянме. МИД РФ также осудил насилие в отношении участников мирных протестов и призвал стороны к диалогу.