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04:16 (мск), источник: Коммерсантъ

ООН: с начала конфликта в Мьянме убиты более 700 человек

В столкновениях в Мьянме с 1 февраля по 6 мая убиты по меньшей мере 774 человека, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, группа сотрудников ООН, находящаяся в Мьянме, обеспокоена сообщениями о насилии со стороны сил безопасности против демонстрантов.

Источник: AP 2021

«Наши сотрудники заявляют, что согласно наиболее достоверным имеющимся данным, по меньшей мере 774 человека, сред них женщины, дети и мужчины, были убиты в Мьянме с 1 февраля по 6 мая. Большая часть убитых погибла от огнестрельных ранений», — сказал господин Дюжаррик на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

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По его словам, сообщения о ежедневных случаях гибели и ранениях демонстрантов и прохожих продолжают поступать. Сотрудники ООН также обеспокоены условиями, в которых содержатся 3,7 тыс. арестованных, и сообщениями о взрывах и поджогах в различных частях страны.

Акции протеста начались в крупных городах Мьянмы в феврале после того, как военные обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов и объявили чрезвычайное положение. Власть была передана командующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаину. Совет безопасности ООН осудил подавление протестов в Мьянме. МИД РФ также осудил насилие в отношении участников мирных протестов и призвал стороны к диалогу.

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