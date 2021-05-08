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05:50 (мск), источник: ТАСС

Число жертв обрушения метромоста в Мехико возросло до 26

МЕХИКО, 8 мая. /ТАСС/. Число жертв произошедшего в понедельник обрушения метромоста в столице Мексики увеличилось до 26. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу вечером на специальном сайте городского правительства, где собрана информация о пострадавших и погибших.

Источник: AFP 2021

«В медицинских учреждениях остаются 34 человека, 26 человек умерли, 52 были выписаны», — отмечается в тексте.

Ранее власти заявляли о 25 погибших. По данным радиостанции Formula, в одной из больниц Мехико от полученных травм умерла 52-летняя женщина.

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Пролет метромоста в районе станции «Оливос» на юге города обрушился 3 мая поздно вечером вместе со следовавшим по нему составом, два вагона рухнули с высоты около 10 метров.

В связи с техногенной катастрофой был объявлен трехдневный национальный траур. Причиной трагедии стал дефект элементов конструкции.

Согласно сведениям руководства системы подземного транспорта, метромост прошел полную проверку в 2019 году и дополнительную — в 2020-м, при этом не было обнаружено серьезных проблем. После аварии 12-я линия метрополитена, на которой находится станция «Оливос», была выведена из эксплуатации на неопределенный срок.

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