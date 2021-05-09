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07:49 (мск), источник: РБК

Bloomberg предупредил о риске сбоя поставок топлива в США из-за хакеров

Хакерская атака на компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов в США, Colonial Pipeline Company, поставила под угрозу поставки горючего на автозаправки сразу в нескольких густонаселенных штатах на Восточном побережье, сообщает Bloomberg.

Источник: AP 2021

Сама компания 8 мая объявила, что из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя (ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплаты выкупа), была вынуждена отключить часть своих систем.

Трубопровод Colonial Pipeline обеспечивает поставки горючего (бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и мазута) с НПЗ на побережье Мексиканского залива потребителям в Техасе, Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Джорджии, Южной Каролине и Северной Каролине, Теннесси, Вирджинии, Мэриленде, Делавере, Пенсильвании и Нью-Джерси.

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По данным самой компании, она прокачивает по своей системе по 100 млн галлонов топлива в сутки, что составляет 45% всего горючего, потребляемого на Восточном побережье, и обеспечивает топливом 50 млн американцев. Как пишет Reuters, длина трубопроводов компании достигает 8,8 тыс. км, что делает ее одним из крупнейших операторов прокачки нефтепродуктов в стране.

Компания заверила, что предпринимает все усилия для того, чтобы минимизировать трудности для своих клиентов.

Bloomberg отмечает, что пока неизвестно, кто именно стоял за атакой на Colonial Pipeline: хакеры, поддерживаемые каким-то государством, или просто преступники. В свою очередь газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что атаку, по всей видимости, провела группа DarkSide, в которую, как считается, входят хакеры из Восточной Европы.

Информацию о том, что киберпреступники относились именно к этой группировке, подтверждает и Reuters со ссылкой на источники среди чиновников и на двух собеседников в индустрии. Эта группировка, отмечают источники Reuters, несмотря на широкомасштабную активность, обычно не атакует цели в постсоветских странах.

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