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22:16 (мск), источник: РБК

При атаке на школу для девочек в Кабуле погибли более 30 человек

В Кабуле, в районе Дашт-и-Барчи, погибли 37 человек и еще 56 ранены в результате нападения на школу для девочек. Об этом сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на источники в МВД страны. Телеканал Tolo News со ссылкой на официальные данные ведомства сообщает о как минимум 30 убитых и 52 раненых. Власти Афганистана возлагают вину за случившееся на талибов, но те заявляют о непричастности к инциденту.

Источник: AP 2021

По данным источников Tolo News, в школе прогремело три взрыва: сначала взорвалась машина, а затем были запущены две ракеты. Школьный учитель сообщил Tolo News, что большинство погибших — девочки.

Президент страны Ашраф Гани в случившемся обвинил группировку «Талибан» (признана террористической и запрещена в России) и назвал атаку преступлением против человечности. По его словам, талибы такими действиями тормозят мирный процесс в Афганистане.

При этом сам «Талибан» осудил нападение.

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В апреле президент США Джозеф Байден объявил о начале вывода американских войск из Афганистана. По его словам, военные достигли в регионе всех поставленных ранее целей. Полностью вывести вооруженные части планируется до 11 сентября. Выводить их американцы и страны НАТО начали уже 29 апреля.

В Белом доме отметили, что администрация американского президента планирует сфокусироваться на тихоокеанском направлении. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что после вывода войск из Афганистана к власти в стране могут прийти талибы.

В конце апреля в Стамбуле по инициативе США была начата конференция по мирному урегулированию ситуации в Афганистане. В ней должны были участвовать и талибы, но в итоге представители организации отказались от участия. В самом «Талибане» ранее заявляли, что не будут участвовать в переговорах, пока войска НАТО не покинут территорию Афганистана.

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Сегодня представитель «Талибана» Шер Мохаммад Аббас Станикзай в Дохе заявил, что, несмотря на непризнание коалиционного правительства в Кабуле, организация не намерена захватывать власть в стране военным путем. Станикзай пообещал участие женщин в политической жизни и свободу слова при условии установления в Афганистане шариатской формы правления.

Для ускорения мирного процесса он призвал убрать «Талибан» из списка террористических организаций ООН, куда группировка попала в 2003 году по решению Совбеза. Станикзай отметил, что из-за этого делегатам трудно устанавливать контакт с лидерами талибов для решения оперативных вопросов, связанных с мирным процессом.

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