Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 маяДень памяти и примирения, изобретение кока-колы, перенос столицы в Санкт-Петербург и другие исторические события этого дня
Фоторепортажи
1635 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
20Тяжелый атом: что происходит в зоне отчуждения
05:38 (мск), источник: Известия

Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией в Иерусалиме

Свыше 50 палестинцев пострадали в ночь на воскресенье, 9 мая, в столкновениях с израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме.

Источник: AP 2021

По его информации, травмы при столкновениях у мечети Аль-Акса получили 53 человека, восемь из которых были госпитализированы.

В Красном Полумесяце добавили, что полиция по-прежнему не открывает для них доступ в район Баб аль-Амуд, откуда сообщается о большом количестве раненых.
Читайте также
Около 200 человек пострадали в результате беспорядков в Иерусалиме

Ранее, 8 мая, лидер Палестины Махмуд Аббас призвал созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Восточном Иерусалиме. Также он намерен обратиться к Лиге арабских государств, Организации исламского сотрудничества и Совету по правам человека «принять необходимые меры по защите Иерусалима» и по защите «прав палестинцев и их святынь». Соответствующее поручение он дал министру иностранных дел Палестины Рияду аль-Малики.

По данным агентства WAFA, в результате столкновений с военными Израиля в восточной части Иерусалима в субботу пострадали около 200 палестинцев. Десятки людей были задержаны. Полицейские стреляли резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, уточняет агентство.

Столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением Рамадана, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и продлится 30 дней.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Уйти за черту: фильмы о войне без сражений в кадре
Дело «Мастерса» боится: почему наши теннисисты слабо сыграли в Мадриде
Финская разведка заявила о готовности России применить войска
Сторонники независимости Шотландии победили на выборах
ВМС США конфисковали российское оружие в Аравийском море
Путин заявил о попытках сделать Россию комфортной для мигрантов
Адмирал ВМС США описал возможный сценарий войны России и Украины
Врачи оценили риск повторно заразиться при высоком титре антител
Президент Латвии назвал «чужой» Вторую мировую войну
Hi-Tech
Как прошел первый послевоенный парад Победы в 1965 году (редкие архивные кадры) В тот же год этот день в стране объявили выходным и всенародным праздником
Авто
Что нельзя делать на полноприводном автомобиле Полноприводная трансмиссия требует особого отношения. Сложная конструкция редукторов, коробок, раздаток, электронных муфт и прочих технических узлов не терпит неправильных действий со стороны водителя
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Как ты относишься к России: пройди короткий опрос с картинками
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Популярные темы на «Детях»
Про девочек и семью 703
Поэтический конкурс № 21. Голосование 480
Май, вторник, картинки. 459
Забавные картинки 293
Леди
Бывший муж Пелагеи снова женится Хоккеист сделал предложение новой возлюбленной
Дом
Ошибки, которые мы допускаем при хранении вещей
Светлый пол в интерьере: за и против
Теплый вечер с любимыми: 13 идей для счастливых воспоминаний
Как выглядит двухуровневая квартира в «Доме-корабле» (фото)
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь