Более 50 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией в Иерусалиме

По его информации, травмы при столкновениях у мечети Аль-Акса получили 53 человека, восемь из которых были госпитализированы.
В Красном Полумесяце добавили, что полиция по-прежнему не открывает для них доступ в район Баб аль-Амуд, откуда сообщается о большом количестве раненых.
Ранее, 8 мая, лидер Палестины Махмуд Аббас призвал созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Восточном Иерусалиме. Также он намерен обратиться к Лиге арабских государств, Организации исламского сотрудничества и Совету по правам человека «принять необходимые меры по защите Иерусалима» и по защите «прав палестинцев и их святынь». Соответствующее поручение он дал министру иностранных дел Палестины Рияду аль-Малики.
По данным агентства WAFA, в результате столкновений с военными Израиля в восточной части Иерусалима в субботу пострадали около 200 палестинцев. Десятки людей были задержаны. Полицейские стреляли резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, уточняет агентство.
Столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением Рамадана, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и продлится 30 дней.
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