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08:37 (мск), источник: Известия

Роскосмос подтвердил падение в океан ступени китайской ракеты

В «Роскосмосе» в воскресенье, 9 мая, заявили о завершении неуправляемого схода с околоземной орбиты и падения в Индийский океан второй ступени китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б». Об этом сообщается на сайте корпорации.

Источник: AP 2021

«В воскресенье объект вошел в атмосферу Земли и, по данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, примерно в 05.30 мск прекратил существование над акваторией Индийского океана», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что обломки отработавшей ступени китайской ракеты вошли в атмосферу и упали в Индийский океан, причем большая часть обломков сгорела.

Накануне, 7 мая, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил о том, что вероятность ущерба от падения на Землю обломков китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» (Long March 5b,"Великий поход-5) мала, так как большинство обломков аппарата сгорят в атмосфере.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 29 апреля.

4 мая стало известно, что ракета весом 21 т летит на Землю. При этом, по мнению астрофизиков, предсказать место падения аппарата невозможно и он мог упасть на населенный пункт.

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