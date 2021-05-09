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19:00 (мск), источник: Коммерсантъ

В Индии участились случаи поражения людей опасными грибами

В Индии на фоне пандемии коронавируса участились случаи поражения людей опасными грибами. Мукормикоз — очень редкая инфекция, ее также называют «черный грибок». Она вызвана воздействием плесени, которая обычно встречается в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Считается, что падение иммунитета может спровоцировать случаи мукормикоза.

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Источник: РИА "Новости"

«Он повсеместно встречается в почве и воздухе, даже в носу и слизи здоровых людей», — говорит доктор Акшай Наир, офтальмолог из Мумбаи (цитата по BBC). Он поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может быть опасным для жизни диабетиков или людей с тяжелым иммунодефицитом, таких как больных раком или людей с ВИЧ/СПИДом.

Врачи считают, что мукормикоз, общая смертность от которого составляет 50%, может быть вызван приемом стероидов, жизненно необходимых для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Стероиды уменьшают воспаление легких, вызванное COVID-19, и, по-видимому, помогают предотвратить некоторые повреждения, которые могут возникнуть, когда иммунная система организма переходит в режим усиленной борьбы с коронавирусом. Но они также снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови как у диабетиков, так и у пациентов, не страдающих диабетом COVID-19.

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«Диабет снижает иммунную защиту организма, коронавирус усугубляет это, а затем стероиды, которые помогают бороться с COVID-19, действуют, как при попадании топлива в огонь», — рассказывает Акшай Наир.

Доктор Наир, который работает в трех больницах в Мумбаи, одном из наиболее пострадавших от второй волны городов, говорит, что в апреле он уже принял около 40 пациентов, пострадавших от грибковой инфекции.

Многие из них были диабетиками, которые вылечились от COVID-19 дома. Одиннадцати из них пришлось удалить глаз хирургическим путем.

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В Индии за последние сутки было выявлено 401 078 случаев заражения коронавирусом, сообщили вчера, 8 мая, в индийском Минздраве. За прошедший день от COVID-19 умерли 4 187 заболевших, что стало новым рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован в среду, 5 мая (3 780 смертей).

По числу зараженных коронавирусом Индия занимает второе место в мире после США (там заболели более 32,6 млн человек). Ситуация с распространением вируса резко ухудшилась в стране в апреле.

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