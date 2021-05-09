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21:49 (мск), источник: Известия

Десять американских десантников пострадали во время прыжков в Эстонии

Травмы во время прыжков с парашютом в рамках учений Swift Response в Эстонии получили 10 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии армии Соединенных Штатов.

Источник: AP 2021

«Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе», — заявил в беседе с Postimees пресс-атташе посольства США Марк Нейлор.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 8 мая, когда в рамках учений на аэродром Нурмси был выброшен десант из порядка 600 парашютистов. Получившие при приземлении травмы были доставлены в ЭМО Северо-Эстонской региональной больницы.

На данный момент в медицинском учреждении остались только трое из получивших травмы военнослужащих — остальных отправили на службу.

Накануне сообщалось о высадке в Эстонии порядка 800 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. По данным командования сухопутных войск США в Европе, вместе с американскими бойцами в высадке приняли участие военнослужащие 16-й десантно-штурмовой бригады британской армии. После этого все они на вертолетах были переброшены на центральный полигон.

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