22:24 (мск), источник: РБК
Bloomberg предсказал взлет цен на бензин в США из-за хакерской атаки
Цены на бензин в США могут вырасти до самого высокого с 2014 года после кибератаки на оператора трубопровода Colonial Pipeline, сообщает Bloomberg.
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В пятницу, 7 мая, бензин в США в среднем стоил $2,96 за галлон (чуть меньше 4 л). Агентство предполагает, что к концу мая, когда начинается традиционный летний сезон вождения, цены могут превзойти уровень $3 за галлон, чего не наблюдалось с октября 2014 года.
«Все сводится к продолжительности сбоя», — считает аналитик по сырьевым товарам UBS Group AG Джованни Стауново.
Сумма запрошенного выкупа пока неизвестна, размер утечки оценивается в 100 Гб.
Источники агентства также рассказали, что хакеры применили двойную схему вымогательства — они угрожали, что сольют в интернет полученную конфиденциальную информацию, а зашифрованные компьютеры в сети компании так и останутся заблокированными, если не будет уплачен выкуп.
Компания решила отключить некоторые системы, чтобы сдержать распространение угрозы, что привело к полной остановке трубопровода.
Трубопровод Colonial Pipeline обеспечивает поставки горючего (бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и мазута) с НПЗ на побережье Мексиканского залива потребителям в Техасе, Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Джорджии, Южной Каролине и Северной Каролине, Теннесси, Вирджинии, Мэриленде, Делавере, Пенсильвании и
По данным самой компании, она прокачивает по своей системе по 100 млн галлонов топлива в сутки, что составляет 45% всего горючего, потребляемого на Восточном побережье, и обеспечивает топливом 50 млн американцев. Как пишет Reuters, длина трубопроводов компании достигает 8,8 тыс. км, что делает ее одним из крупнейших операторов прокачки нефтепродуктов в стране.
Компания заверила, что предпринимает все усилия для того, чтобы минимизировать трудности для своих клиентов.
Версии того, кто предпринял хакерскую атаку на компанию, разнятся. Bloomberg сообщал, что пока неизвестно, кто именно стоял за атакой на Colonial Pipeline: хакеры, поддерживаемые
К разрешению ситуации подключились специалисты правительства. Министр торговли Джина Раймондо заявила, что Вашингтон работает над тем, чтобы избежать более серьезных перебоев с поставками топлива и помочь как можно быстрее перезапустить свою трубопроводную сеть, сообщает Reuters.