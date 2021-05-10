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01:04 (мск), источник: РБК

Умер снявший «Жестокий романс» кинооператор Алисов

Советский и российский кинооператор Вадим Алисов скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК). Причины смерти кинооператора не уточняются.

Источник: РИА "Новости"

Вадим Алисов родился в 1941 году в Киеве. С 1958 года он работал на киностудии «Мосфильм» ассистентом оператора, затем окончил операторский факультет ВГИКа. Позже он начал преподавать на кафедре операторского мастерства этого института.

Алисов участвовал в съемках десятков фильмов, работал над «Вокзалом для двоих» и «Жестоким романсом» режиссера Эльдара Рязанова, а также над картинами «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» Леонида Гайдая, «Ширли-мырли» Владимира Меньшова.

В 1992 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2001 — народного артиста России, в 2020 Алисова наградили Орденом Дружбы «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

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