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05:38 (мск), источник: ТАСС

В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги со счетов россиян

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Мошенники используют три наиболее опасных способа для хищения денег с банковских счетов россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства. Почти 70% мошенничеств, зарегистрированных в первом квартале года, совершены при помощи интернета или мобильного телефона.

Источник: Reuters

«Основным и наиболее опасным способом, используемым злоумышленниками, является хищение денежных средств с банковских счетов граждан путем направления в банки распоряжений о перечислении денежных средств на счета, подконтрольные преступникам», — сказал собеседник агентства.

Еще один способ — это использование мошенниками мобильной связи и SIP-телефонии.

«Они звонят потенциальным жертвам, выманивают у них конфиденциальную информацию, а затем тайно проникают в систему дистанционного банковского обслуживания и похищают хранившиеся там деньги», — рассказали в МВД.

«В других случаях аферисты побуждают потерпевшего к самостоятельному совершению действий по переводу денежных средств», — добавил представитель министерства.

В МВД подчеркнули, что жертвой таких преступлений может стать любой человек, если не будет следовать простым правилам безопасности.

По данным Генпрокуратуры, в России за первые три месяца 2021 года было зарегистрировано более 85 тыс. различных мошенничеств, почти 70% из них совершены при помощи интернета или мобильного телефона. По сравнению с прошлым годом число кибермошенничеств выросло более чем на четверть — до 58,6 тыс. Кратный рост количества таких преступных деяний отмечен в Санкт-Петербурге (2,7 тыс.), Ленинградской (669), Тульской (649) областях, Дагестане (185) и Ингушетии (32).

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