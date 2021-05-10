Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 маяОткрытие первой Государственной Думы России, день рождения Владислава Листьева и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
14Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
2525 великих артистов, защищавших наше Отечество
09:50 (мск), источник: Известия

В США объявили режим региональной ЧС после кибератаки на топливную компанию

Власти Соединенных Штатов объявили режим региональной чрезвычайной ситуации из-за приостановки работы Colonial Pipeline, крупнейшей компании — оператора страны, которая занимается транспортировкой топлива. Об этом говорится в опубликованном заявлении министерства транспорта США.

Источник: AP 2021
Читайте также
Bloomberg предупредил о риске сбоя поставок топлива в США из-за хакеров

«Должностные лица региона настоящим заявляют о существовании чрезвычайной ситуации. Такая аварийная ситуация возникла в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью, что влияет на поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на всей территории затронутых штатов», — говорится в заявлении.

Указывается, что действием закона оказались затронуты такие штаты США, как Алабама, Арканзас, округ Колумбия, Делавэр, Флорида, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Пенсильвания, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Вирджиния.

При этом на фоне перебоев в работе Colonial Pipeline цены на нефть марок Brent и WTI начали расти. Так, согласно данным торгов на Лондонской бирже ICE на 8:53 мск, цена июльских фьючерсов нефти Brent составила $68,73 за баррель (+0,65%), а стоимость нефти марки WTI на июнь составляет $65,33 за баррель (+0,66%).

Brent от TradingView

Накануне компания — оператор Colonial Pipeline сообщила о том, что подверглась кибератаке, из-за чего в результате была вынуждена отключить некоторые системы. Отмечалось, что это было сделано для сдерживания угрозы, приостановившей на время все связанные с трубопроводом операции и затронувшей некоторые информационные системы.

 Молниеносная смерть: почему россияне гибнут во время гроз
Война после войны: взяв Берлин, Красной армии пришлось продолжить бои
СМИ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к России
Кадыров потребовал остановить «беспредел» в Восточном Иерусалиме
Вспышку «черной плесени» выявили в Индии у переживших COVID-19
Французские военные написали новое письмо о гражданской войне
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги
Чехия потребует от России миллиард крон за взрывы во Врбетице
Горячие темы на Авто
Начинающая 152
"Девятаев" ------ кино... 120
"Клюква в сахаре". 118
Есть женщины в русских селеньях.. 88
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Gnezdo.ru
Час назад сообщили о внезапной смерти
Трагичная новость об актере, сыгравшем Абдуллу
Первое фото в сети малыша Преснякова и Подольской
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Леди
Дети войны рассказывают о своих судьбах в спецпроекте Леди Редакция Леди Mail.ru запустила спецпроект к годовщине Победы
Дом
Ошибки, которые мы допускаем при хранении вещей
Светлый пол в интерьере: за и против
Теплый вечер с любимыми: 13 идей для счастливых воспоминаний
Как выглядит двухуровневая квартира в «Доме-корабле» (фото)
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь