09:50 (мск), источник: Известия
В США объявили режим региональной ЧС после кибератаки на топливную компанию
Власти Соединенных Штатов объявили режим региональной чрезвычайной ситуации
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«Должностные лица региона настоящим заявляют о существовании чрезвычайной ситуации. Такая аварийная ситуация возникла в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial
Указывается, что действием закона оказались затронуты такие штаты США, как Алабама, Арканзас, округ Колумбия, Делавэр, Флорида, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи,
При этом на фоне перебоев в работе Colonial Pipeline цены на нефть марок Brent и WTI начали расти. Так, согласно данным торгов на Лондонской бирже ICE на 8:53 мск, цена июльских фьючерсов нефти Brent составила $68,73 за баррель (+0,65%), а стоимость нефти марки WTI на июнь составляет $65,33 за баррель (+0,66%).
Накануне компания — оператор Colonial Pipeline сообщила о том, что подверглась кибератаке,