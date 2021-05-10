В России за сутки выявили 8465 заразившихся коронавирусом

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За сутки умер 321 человек, что на 3,89% меньше, чем днем ранее (334). Общее число летальных случаев с начала пандемии выросло до 113 647. За день выздоровели 6774 человека, всего — 4 502 906.
Регионы—лидеры по числу смертей:
6 мая в России зарегистрировали однокомпонентную вакцина от коронавируса «Спутник Лайт», ставшую четвертым российским препаратом от COVID-19. Помимо нее в РФ создали и одобрили к применению вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. К началу мая в стране полностью привились 9,4 млн человек (6,6% населения). Минздрав рассчитывает, что коллективный иммунитет к коронавирусу будет обеспечен в РФ в сентябре.