Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 маяОткрытие первой Государственной Думы России, день рождения Владислава Листьева и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
2525 великих артистов, защищавших наше Отечество
44Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
11:14 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили 8465 заразившихся коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 8465 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это на 0,55% больше, чем накануне (8 419). Общее число случаев заразившихся — 4 888 727.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 2896 (за все время — 1 119 284),
  • Санкт-Петербург — 724 (422 935),
  • Московская область — 649 (256 170),
  • Ростовская область — 208 (90 116),
  • Воронежская область — 135 (82 016).
Инфографика
Российские вакцины против COVID-19

За сутки умер 321 человек, что на 3,89% меньше, чем днем ранее (334). Общее число летальных случаев с начала пандемии выросло до 113 647. За день выздоровели 6774 человека, всего — 4 502 906.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 56 (с начала пандемии — 18 893),
  • Санкт-Петербург — 30 (13 552),
  • Самарская область — 17 (1632),
  • Нижегородская область — 15 (3319),
  • Краснодарский край — 12 (2786).

6 мая в России зарегистрировали однокомпонентную вакцина от коронавируса «Спутник Лайт», ставшую четвертым российским препаратом от COVID-19. Помимо нее в РФ создали и одобрили к применению вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. К началу мая в стране полностью привились 9,4 млн человек (6,6% населения). Минздрав рассчитывает, что коллективный иммунитет к коронавирусу будет обеспечен в РФ в сентябре.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что будет с Россией и миром к 2030 году? Составлен научный прогноз.
Медведев рассказал, как будут переходить на четырехдневку
Главы МИДов Германии и Словакии выступили за диалог ЕС с Россией
Фанаты осудили Мазепина за преклонение колена в честь Дня Победы
Кадыров потребовал остановить «беспредел» в Восточном Иерусалиме
Россиянка победила в самом массовом забеге в истории
Рак похитил ботинок у дайвера (видео)
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги
СМИ узнали историю ветерана, которому Путин помог на параде
Здоровье
Как понять, что вам пора обратиться к сексологу? Клинический психолог и сексолог Анастасия Ливанова дает рекомендации для всех, независимо от пола.
Авто
История парадных кабриолетов Ежегодное торжественное прохождение парадных расчётов по Красной площади стало неотъемлемым символом 9 мая. А вот символом самого парада, пожалуй, можно назвать... автомобили
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Gnezdo.ru
Час назад сообщили о внезапной смерти
Трагичная новость об актере, сыгравшем Абдуллу
Самые бездарные российские актрисы: всего 10
Первое фото в сети малыша Преснякова и Подольской
Леди
Дети войны рассказывают о своих судьбах в спецпроекте Леди Редакция Леди Mail.ru запустила спецпроект к годовщине Победы
Дом
Ошибки, которые мы допускаем при хранении вещей
Светлый пол в интерьере: за и против
Теплый вечер с любимыми: 13 идей для счастливых воспоминаний
Как выглядит двухуровневая квартира в «Доме-корабле» (фото)
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь