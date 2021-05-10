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13:51 (мск), источник: ТАСС

СМИ: число погибших при взрывах у школы в Кабуле возросло до 85

ТАСС, 10 мая. По меньшей мере 85 человек погибли, 150 получили ранения в результате взрывов у школы, произошедших в субботу в столице Афганистана — Кабуле. Об этом в понедельник сообщил афганский телеканал Ariana news со ссылкой на представителя второго вице-президента страны.

Источник: AP 2021

По его данным, перед государственной школой для девочек в Кабуле произошло три последовательных взрыва. Первым был взорван заминированный автомобиль недалеко от школы. Затем сдетонировали два самодельных устройства.

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На данный момент никто не взял на себя ответственность за произошедшие взрывы. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) отрицает причастность к случившемуся.

Ранее агентство Reuters сообщало о гибели 55 человек и 150 пострадавших. По данным TOLOnews, к воскресенью количество жертв возросло до 63, большинство погибших — учащиеся.

Лидер Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся террористическим актом и обвинил в этом радикальное движение «Талибан». Между тем телеканал 1TV сообщил, что талибы осудили нападение.

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