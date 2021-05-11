10:12 (мск), источник: ТАСС
Неизвестные открыли стрельбу в школе в Казани
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Двое неизвестных открыли стрельбу в школе на улице Файзи в Казани, есть пострадавшие, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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«По предварительной информации, двое неизвестных устроили стрельбу. Есть пострадавшие, их число и обстоятельства уточняются», — сказал собеседник. Он также рассказал, что, по предварительным данным, стрельбу в учебном заведении устроил подросток, его задержали.
«Один из стрелявших, по предварительной информации, — подросток 17 лет. Он уже задержан», — сказал источник.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. Как сообщили ТАСС в
«На месте происшествия находится министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков», — сообщил собеседник агентства.
В прокуратуре сообщили, что проверяют информацию о ЧП.
«На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются», — говорится в сообщении ведомства.
В школе корреспонденту ТАСС подтвердили факт стрельбы, не уточнив деталей.
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