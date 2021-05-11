10:43 (мск), источник: Коммерсантъ
В Казани при стрельбе в школе погибло несколько человек
В Казани неизвестные открыли стрельбу в гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи. Нападение предположительно устроили два человека. СМИ сообщают, что один из них подросток, он задержан. Второй стрелявший заблокирован на четвертом этаже школы. Также в гимназии был слышен взрыв. По разным данным, погибло от семи до девяти человек.
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