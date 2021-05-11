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10:43 (мск), источник: Коммерсантъ

В Казани при стрельбе в школе погибло несколько человек

В Казани неизвестные открыли стрельбу в гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи. Нападение предположительно устроили два человека. СМИ сообщают, что один из них подросток, он задержан. Второй стрелявший заблокирован на четвертом этаже школы. Также в гимназии был слышен взрыв. По разным данным, погибло от семи до девяти человек.

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Детей эвакуируют из здания. Telegram-канал 112 пишет, что число пострадавших достигло семи — шесть учеников и один учитель. Также, по информации канала, стрелявших было двое. Один из них, как утверждается, сейчас удерживает заложников на третьем этаже. Telegram-канал Baza сообщает, что предварительно погибли девять человек и десять пострадали. Источник «Интерфакса» говорит о семи погибших. Источник ТАСС передает, что погибли учитель и шесть детей.

Telegram-канал Mash пишет, что задержан 19-летний Ильназ Галявиев. При задерджании он заявил, что по адресу его прописки заложена бомба, утверждает канал.

Региональный минздрав направил более 20 бригад скорой помощи на место ЧП. На место трагедии выехали президент Татарстана Рустам Минниханов и прокурор республики Илдус Нафико.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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