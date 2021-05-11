Что известно о стрельбе в школе в Казани

Что произошло
Стрельба началась в 09:20, сигнал с тревожной кнопки в учебном заведении поступил в 09:25. По информации источника в Минпросвещения РФ, в этот момент в здании находились 714 детей и около 70 сотрудников, в том числе 52 педагога.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что людей из школы эвакуировали примерно за 20 минут.
Изначально сообщалось, что стрельбу устроили два человека, второй напавший ликвидирован. Впоследствии власти уточнили, что стрелявший действовал в одиночку.
По словам очевидца, при нападении прогремел взрыв, а потом началась стрельба. Несколько детей выпрыгнули из окна третьего этажа.
В пресс-службе президента Татарстана сообщили о восьми погибших, в числе которых одна учительница, и 20 пострадавших.
В региональном Минздраве говорили, что в больницы доставлен 21 человек. Шестеро пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
Что известно о нападавшем
Злоумышленника задержали. По данным источника в правоохранительных органах, им оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Он окончил эту школу четыре года назад.
Оружие стрелявшего нашли в школе. Президент Татарстана Рустам Минниханов говорил, что оно было официально зарегистрировано.
Галявиеву назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы определить в том числе мотивы его действий.
Реакция властей
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших. Он поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.
Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших, он назвал случившееся бесчеловечным и жестоким.
В Казань отправляются главы Минздрава и Минпросвещения Михаил Мурашко и Сергей Кравцов. В столицу Татарстана вылетает спецборт МЧС с врачами и психологами.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выразила готовность оказать необходимую помощь.
Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.
Глава региона поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших и учебному заведению.
Занятия второй смены 11 мая отменены во всех школах Казани. Меры безопасности в учебных заведениях усиливаются в разных регионах России.
СК возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Его будет расследовать центральный аппарат ведомства.
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