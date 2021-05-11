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13Стрельба в школе в Казани
15Праздничный салют в честь Дня Победы
11:08 (мск), источник: Известия

Второй участник нападения на школу в Казани ликвидирован

Второго человека, открывшего стрельбу в школе в Казани, ликвидировали. Об этом сообщил источник «Известий» 11 мая.

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Ранее сообщалось, что он взял заложников на четвертом этаже здания. Злоумышленник отказался сдаться правоохранителям. По предварительным данным, его застрелили ответным огнем.

Всего в стрельбе в гимназии на улице Джаудата Файзи в этот день участвовали двое подростков. Один из них — 17-летний юноша — был задержан сотрудниками ФСБ ранее.

В результате стрельбы погибли 11 человек, среди них девять детей.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Стрельба в школе в Казани
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