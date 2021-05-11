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13Стрельба в школе в Казани
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11:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Татарстана: в результате нападения на школу погибли семь детей

При стрельбе в школе в Казани погибли семь человек — четверо мальчиков и три девочки, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, который приехал на место трагедии. Всего погибли восемь человек, пострадали более 20. МВД сообщило, что в республике введен режим контртеррористической операции.

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«Мы потеряли семь детей — ученики восьмого класса, четверо мальчиков и три девчонки. Они погибли на третьем этаже, и еще 16 человек сейчас находятся в госпитале», — сказал президент Татарстана.

Среди пострадавших 12 детей и четверо взрослых, добавил он.

Рустам Минниханов сообщил, что у одного из устроивших стрельбу было официально зарегистрировано оружие. «Террорист арестован, ему 19 лет, официально на него зарегистрировано оружие», — заявил глава региона.

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Минниханов добавил, что «других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты».

Глава Татарстана Рустам Минниханов держит ситуацию на личном контроле. «Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось», — добавил он.

Пресс-служба Рустама Минниханова сообщила, что в школе к настоящему моменту безопасно. Президент Татарстана обошел учебное заведение.

О стрельбе в казанской гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи стало известно сегодня, 11 мая, утром. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что задержан был 19-летний Ильназ Галявиев. Юноша закончил эту школу.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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