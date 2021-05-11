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11:50 (мск), источник: РБК

Стрельба в школе в Казани. Главное

Утром 11 мая два человека совершили вооруженное нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли по меньшей мере девять человек, среди них одна учительница и школьники. Источник ТАСС сообщил, что погибло 11 человек. Глава республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что среди погибших семеро учеников восьмого класса — четверо юношей и три девушки.

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  • Стрельбу открыл вооруженный человек, который прошел в школу с оружием. По данным источника ТАСС, в Минпросвещения стрельба велась из автоматического оружия, нападавший открыл огонь сразу после того, как вошел в школу через главный вход.
  • Очевидцы слышали взрыв во время стрельбы в школе.
  • Один из нападавших был задержан, по предварительным данным, ранее он учился в подвергшейся атаке школе. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что задержанному 19 лет и на него было официально зарегистрировано оружие.
  • Второй нападавший после прибытия к школе спецназа забаррикадировался в одном из помещений, позднее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что он убит.
  • Источник РБК, близкий к ФСБ сообщил, что задержан также 41-летний Рамиль Мухамедшин. Его подозревают в пособничестве нападавшим. О задержании Мухамедшина сообщает и Life.
  • Госпитализированы как минимум 13 человек пострадавших при атаке на школу, в том числе 12 детей.
  • МВД сообщило, что в Казани введен режим контртеррористической операции.
  • Глава Татарстана сообщил, что взял ситуацию под свой личный контроль. «Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле. Глубочайшие соболезнования семьям погибших», — написал Минниханов на своей странице в Twitter.

Материал дополняется.

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