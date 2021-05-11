11:50 (мск), источник: РБК
Стрельба в школе в Казани. Главное
Утром 11 мая два человека совершили вооруженное нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли по меньшей мере девять человек, среди них одна учительница и школьники. Источник ТАСС сообщил, что погибло 11 человек. Глава республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что среди погибших семеро учеников восьмого класса — четверо юношей и три девушки.
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