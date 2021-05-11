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13:09 (мск), источник: ТАСС

СК возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани, его будет расследовать центральный аппарат. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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«По факту нападения на гимназию № 175, в результате которого погибли люди, следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — сказала она.

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По данным СК и НАК, вооруженный молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл там стрельбу. «Нападавший задержан, его личность установлена — это местный житель 2001 года рождения», — сообщила Петренко.

По указанию главы Следственного комитета на место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики (криминалистического центра) ведомства. Они окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления.

«Александр Бастрыкин поручил дать всестороннюю правовую оценку всем обстоятельствам трагедии», — сказала Петренко.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли восемь человек, около 20 ранены.

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Источник трансляции: ТАСС
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