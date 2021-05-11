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15:26 (мск), источник: Известия

Число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до 9

Число погибших при стрельбе в казанской школе выросло до девяти, рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов во вторник, 11 мая.

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«Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли девять человек», — рассказал он.

Ранее Минниханов сообщал о гибели восьми человек в результате стрельбы.

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О стрельбе в гимназии № 175 стало известно ранее в этот день. Изначально сообщалось, что огонь в здании открыли два человека, одним из которых был 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали сотрудники ФСБ. Позднее информация о втором нападавшем не подтвердилась.

Следствие назначит задержанному психиатрическую экспертизу. Как рассказал Минниханов, на злоумышленника было официально зарегистрировано оружие.

Власти Татарстана выделят семьям погибших при стрельбе по 1 млн рублей. Также 400 тыс. рублей выплатят тем, кто получил ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тыс. рублей — получившим ранения легкой степени.

12 мая в Татарстане объявлено днем траура по погибшим в результате стрельбы.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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