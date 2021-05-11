18:03 (мск), источник: Газета.Ру
«Не хотели создавать проблемы»: хакеры извинились за взлом Colonial Pipeline
Взломавшие Colonial Pipeline хакеры пообещали в будущем «тщательнее выбирать цели».
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Киберпреступная группировка DarkSide опубликовала извинения за атаку на один из крупнейших американских трубопроводов Colonial Pipeline. По словам хакеров, они не хотели устроить хаос, а лишь планировали заработать. Между тем
Группа, стоящая за хакерской атакой
По словам злоумышленников, принадлежащих к группировке DarkSide, они стремились не вызвать хаос, а лишь заработать денег.
«Мы аполитичны, не имеем отношения к геополитике, поэтому не надо связывать нас с конкретным правительством и искать другие скрытые мотивы. Наша цель — заработать денег, а не устраивать людям проблемы. С сегодняшнего дня у нас появятся модераторы, которые будут проверять каждую компанию, чьи системы мы хотим зашифровать, чтобы избежать подобных последствий в будущем», — говорится в сообщении DarkSide, опубликованном на одном из форумов в даркнете.
По данным New York Times, эту группировку не ассоциируют с конкретным государством, но известно, что она не атакует организации, чьи системы включают в себя русский или ряд восточноевропейских языков. Bloomberg утверждает, что члены DarkSide говорят
Между тем
«Если честно, для любого человека, который активно следит за вымогательским ПО, это [атака] не стало сюрпризом. Это просто еще один пример пандемии этого типа вирусов, которой нужно заниматься на самом высшем уровне», — заявил генеральный директор Institute for Security and Technology Филипп Рейнер.
«По мере того, как все становится более компьютеризированным, средства управления нашей критически важной инфраструктурой также становятся цифровыми, и необходимо предпринять шаги для обеспечения их защиты от кибератак», — сообщила Лесли Гордон, исполняющая обязанности директора по национальной безопасности и правосудию Счетной Палаты США.
По ее словам, то, что случилось с Colonial Pipeline, является «примером неспособности защитить критически важную инфраструктуру».
Частные компании зачастую крайне халатно относятся к кибербезопасности и не могут обеспечить своим компьютерным системам даже базовую защиту, что упрощает взлом для хакеров, считает Рейнер.
«Кибергигиена, а точнее ее отсутствие — действительно одна из главных причин киберпреступности. Дело не в том, что эти парни [хакеры] — профессионалы. Просто люди не могут позаботиться о самых базовых вещах», — заявил он.
Современные промышленные предприятия уделяют все больше внимания киберзащите своих активов — как в технологическом контуре, так и в офисной сети, рассказал «Газете.Ru» Евгений Гончаров, руководитель Kaspersky ICS CERT.
«Однако большое количество разнообразных информационных систем, сложность инфраструктуры и внутренних процессов крупных организаций в современном ландшафте угроз не позволяет гарантировать 100%-ю защиту: неустраненные уязвимости в ПО и настройках информационных систем и человеческий фактор, к сожалению, часто открывают дверь злоумышленникам», — отметил специалист.
Группировка, уличенная в причастности к атаке на Colonial Pipeline, реализует
«Как настоящий “вендор”, они строят и развивают свою “партнерскую сеть”, предлагая специальные партнерские программы другим злоумышленникам, предварительно отобранным на конкурсной основе в соответствии с набором формальных требований и по результатам собеседования. По их собственному заявлению, инфраструктуру для своих операций они разворачивают в “непризнанных республиках” и на территории стран, находящихся под сильным внешнеполитическим давлением, используя таким образом геополитический фактор для снижения риска обнаружения и преследования», — добавил эксперт.
Существует два наиболее важных фактора,
Первый заключается в том, что после массового внедрения удаленной работы мир стал зависимым от технологий, как никогда прежде.
Не все отрасли успели наладить процессы удаленного или гибридного взаимодействия сотрудников. В результате у злоумышленников появились новые инструменты кибератак на стратегические объекты.
Второй фактор — повсеместное требование к установке сертифицированных средств защиты информации для объектов КИИ. Чтобы пройти все бюрократические и технические процедуры, а также сертифицировать продукт, нужно около года. Поэтому на момент получения всех разрешительных документов версия продукта устаревает, и для квалифицированных атакующих не составляет труда проникнуть в инфраструктуру стратегического предприятия.
«Поскольку за атаками на национальные объекты КИИ зачастую стоят квалифицированные группы хакеров из других стран, я бы рекомендовал использовать для информационной защиты международные продукты и технологии, имеющие глобальную базу актуальных угроз», — заключил Земских.