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20:51 (мск), источник: РБК

Казанский стрелок оставил в школе бомбу

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе № 175, оставил там бомбу, которая взорвалась и привела к частичному обрушению стен. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

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«Было заложено взрывное устройство нападавшим и потом оно [взорвалось]", — сказала Кузнецова.

«Трагедий могло бы быть гораздо больше. Взрывная волна охватила раздевалку и еще некоторые помещения, где могли находиться дети, но они были пустыми. Развалены стены, торчит проводка. Чудо, что не задымилось. Оголенные провода висят», — рассказала она после посещения школы.

РБК обратился за комментарием к директору гимназии № 175 Советского района Казани Амине Валеевой, в администрацию гимназии № 175 Советского района Казани.

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О том, что во время стрельбы в школе был отдельно слышен и взрыв, ранее сообщали очевидцы. Одна из школьниц рассказала, что вначале ученики услышали взрыв, и только потом началась стрельба.

Один из детей, пострадавших при атаке, как передает ТАСС, рассказал позднее, что от взрыва в его классе выбило окна. «Спрыгнули с первого этажа. Потому что такой сильный взрыв был. У нас в классе окна выбило, я только успел спрыгнуть», — рассказал он. О том, что в школе произошел взрыв, также рассказывал «РИА Новости» представитель экстренных служб. «Наблюдается сильный дым», — говорил собеседник агентства.

Атаку на школу устроил ее 19-летний выпускник, закончивший обучение четыре года назад. Незадолго до этого его отчислили из колледжа, где он учился. В конце апреля он получил лицензию на оружие и приобрел гладкоствольное ружье. Жертвами атаки стали девять человек, в том числе семеро детей. 18 человек госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.

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