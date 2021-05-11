Казанский стрелок оставил в школе бомбу

«Было заложено взрывное устройство нападавшим и потом оно [взорвалось]", — сказала Кузнецова.
«Трагедий могло бы быть гораздо больше. Взрывная волна охватила раздевалку и еще некоторые помещения, где могли находиться дети, но они были пустыми. Развалены стены, торчит проводка. Чудо, что не задымилось. Оголенные провода висят», — рассказала она после посещения школы.
РБК обратился за комментарием к директору гимназии № 175 Советского района Казани Амине Валеевой, в администрацию гимназии № 175 Советского района Казани.
О том, что во время стрельбы в школе был отдельно слышен и взрыв, ранее сообщали очевидцы. Одна из школьниц рассказала, что вначале ученики услышали взрыв, и только потом началась стрельба.
Один из детей, пострадавших при атаке, как передает ТАСС, рассказал позднее, что от взрыва в его классе выбило окна. «Спрыгнули с первого этажа. Потому что такой сильный взрыв был. У нас в классе окна выбило, я только успел спрыгнуть», — рассказал он. О том, что в школе произошел взрыв, также рассказывал «РИА Новости» представитель экстренных служб. «Наблюдается сильный дым», — говорил собеседник агентства.
Атаку на школу устроил ее 19-летний выпускник, закончивший обучение четыре года назад. Незадолго до этого его отчислили из колледжа, где он учился. В конце апреля он получил лицензию на оружие и приобрел гладкоствольное ружье. Жертвами атаки стали девять человек, в том числе семеро детей. 18 человек госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.
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