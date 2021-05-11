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21:21 (мск), источник: Lenta.Ru

СК опроверг информацию о заложенной в казанской школе бомбе

Следственный комитет России опроверг информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном в гимназии в Казани, где молодой человек устроил стрельбу. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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«На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии следственной группой не обнаружено», — заявила Петренко.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в казанской школе, где совершил массовое убийство бывший студент Ильназ Галявиев, была найдена бомба, которая стала причиной взрыва. По ее словам, в школьной раздевалке обвалились стены, там висят оголенные провода от проводки. Детей в этой части здания не было.

По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Атаковавший гимназию в настоящее время задержан.

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