23:01 (мск), источник: ТАСС
Устроивший стрельбу в Казани не контактировал с родителями
Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец отметила, что семья молодого человека с финансовой точки зрения благополучная.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
ТАСС, 11 мая. Молодой человек, который устроил стрельбу в казанской школе № 175, не контактировал с родителями и съехал от них, сообщила во вторник в эфире
«Молодой человек из так называемой благополучной семьи. Он учился в престижном вузе, который родители имели возможность оплачивать. Более того, он не так давно съехал от родителей, и ведь на
Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 21 ранен. Нападавший задержан. СК возбудил уголовное дело.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.