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10:31 (мск), источник: РБК

В Израиле заявили о тысяче выпущенных из сектора Газа ракет и снарядов

В ответ Израиль нанес удары по более чем 500 объектам ХАМАС в секторе Газа. Там, в свою очередь, заявили, что израильские самолеты бомбили правительственные здания, в том числе здания МВД.

Источник: AP 2021

С вечера понедельника с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 1050 ракет и минометных снарядов, сообщил представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман, передает The Times of Israel.

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По его словам, 200 снарядов не достигли границы и упали внутри сектора Газа. Зильберман также отметил, что система ПВО «Железный купол» способна перехватить от 85 до 90% ракет, выпущенных в направлении жилых районов.

В ответ армия Израиля нанесла удары по более чем 500 объектам в секторе Газа, относящимся к инфраструктуре исламского движения ХАМАС, уточнил Зильберман.

Палестинское информагентство Maan сообщило в среду, что израильские самолеты атаковали правительственные учреждения в секторе Газа. По словам представителя МВД Ияда аль-Базм, также разрушены здания управления полиции, пострадали полицейские участки в нескольких городах.

По данным палестинского минздрава, в результате бомбежек погибли 35 человек, в том числе 12 детей и три женщины, более 230 человек ранены.

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Палестино-израильский конфликт вновь обострился после того, как израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки, пик которых пришелся на 7—8 мая.

С 10 мая ХАМАС вел обстрел израильских территорий, 11 мая началась массированная атака. Более сотни ракет были выпущены в сторону Тель-Авива и аэропорта Бен-Гурион, который прекращал свою работу более чем на час.

Израиль в ответ наносил удары по сектору Газа, при этом власти утверждали, что они направлены исключительно против членов ХАМАС. Однако они признавали, что некоторые склады оружия находятся в жилых домах, и призывали мирных жителей не приближаться к таким местам.

Израиль сообщил, что ликвидировал двух высокопоставленных членов военной разведки ХАМАС: главу департамента безопасности и главу департамента контрразведки.

Следите за развитием темы Обострение палестино-израильского конфликта
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