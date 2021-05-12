11:51 (мск), источник: Forbes
Четыре американских штата объявили режим ЧП после кибератаки на Colonial Pipeline
Северная Каролина, Вирджиния, Джорджия и Флорида ввели чрезвычайное положение
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Четыре американских штата объявили чрезвычайное положение в связи с риском нехватки бензина
Чрезвычайное положение объявили Северная Каролина, Вирджиния, Джорджия и Флорида. Во Флориде его объявление означает, что местные власти могут приостановить применение различных требований к автомобилям, ввозящим в штат топливо.
Хакерская атака, произошедшая 7 мая, вынудила компанию Colonial Pipeline перекрыть трубопровод, по которому доставляют около 45% топлива, потребляемого на восточном побережье США. Обеспокоенные водители начали агрессивно закупать бензин, в связи с чем на некоторых заправочных станциях он закончился, отмечает CNN.
К кибератаке на Colonial Pipeline может быть причастна российская группировка DarkSide, заявляли источники CNN, NBC News и Associated Press. Президент США Джо Байден отметил, что обсудит атаку с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что у американской разведки нет данных о причастности к ней России, однако есть доказательства того, что в России размещено вымогающее программное обеспечение хакеров.
Александр Пятин