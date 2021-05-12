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11:51 (мск), источник: Forbes

Четыре американских штата объявили режим ЧП после кибератаки на Colonial Pipeline

Северная Каролина, Вирджиния, Джорджия и Флорида ввели чрезвычайное положение из-за риска дефицита топлива. После хакерской атаки на трубопровод Colonial Pipeline, в которой ранее подозревали российских хакеров, американцы начали скупать бензин.

Источник: REDPIXEL/depositphotos

Четыре американских штата объявили чрезвычайное положение в связи с риском нехватки бензина из-за кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline. Об этом сообщает CNN.

Чрезвычайное положение объявили Северная Каролина, Вирджиния, Джорджия и Флорида. Во Флориде его объявление означает, что местные власти могут приостановить применение различных требований к автомобилям, ввозящим в штат топливо.

В Джорджии бизнес не сможет повышать цены на товары и услуги, определенные губернатором, в том числе на бензин.

Хакерская атака, произошедшая 7 мая, вынудила компанию Colonial Pipeline перекрыть трубопровод, по которому доставляют около 45% топлива, потребляемого на восточном побережье США. Обеспокоенные водители начали агрессивно закупать бензин, в связи с чем на некоторых заправочных станциях он закончился, отмечает CNN.

Средняя цена бензина в США во вторник была самой высокой с ноября 2014 года и составляла $2,98 за галлон, указывает Би-би-си со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию.

К кибератаке на Colonial Pipeline может быть причастна российская группировка DarkSide, заявляли источники CNN, NBC News и Associated Press. Президент США Джо Байден отметил, что обсудит атаку с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что у американской разведки нет данных о причастности к ней России, однако есть доказательства того, что в России размещено вымогающее программное обеспечение хакеров.

Александр Пятин

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