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12:15 (мск), источник: Ведомости

Власти Татарстана оценили действия учителей при стрельбе в школе Казани

Учителя и ученики казанской школы № 175 во время нападения действовали согласно правилам поведения при ЧП, заявила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на пресс-конференции.

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«Действия образовательного учреждения и учителей были оценены как правильные. Дети в образовательном учреждении знали, что такое эвакуация и как себя вести. Важно отметить, что дети беспрекословно слушали учителей и выполняли все задачи, которые учителя перед ними ставили», — сказала Фазлеева (цитата по ТАСС). Она отметила, что действия учителей и учеников позволили максимально уменьшить количество жертв при происшествии.

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Что известно о стрельбе в школе в Казани

По словам Фазлеевой, число пострадавших в результате нападения на школу возросло с 21 до 23 человек, среди которых 20 детей и трое взрослых. Их состояние оценивается как стабильное. Замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков подчеркнул, что увеличение числа пострадавших связано с обнаружением повреждений у детей после того, как они вернулись домой. «Тяжелых или средней степени тяжести [среди этих пострадавших] нет», — рассказал он.

Вчера утром стало известно о стрельбе в школе № 175 Казани. По предварительным данным, нападавший ворвался в здание школы и открыл стрельбу. Во время нападения подростки выпрыгивали из окон, в результате чего также получили ранения. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате произошедшего погибли девять человек, среди которых семь детей. 19-летний нападавший задержан. По факту нападения Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). 12 мая объявлено в республике днем траура.

Следите за развитием темы Стрельба в школе в Казани
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