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14:17 (мск), источник: Газета.Ру

Мошенники заработали $5 млн на фейковой раздаче криптовалюты от лица Илона Маска

Киберпреступники воспользовались эфиром Илона Маска в Saturday Night Live, чтобы запустить фейковую раздачу Dogecoin от его имени — мошенники транслировали в онлайне фрагменты популярного телешоу, заставив зрителей поверить в подлинность предложения, а затем заманивали их на специальные сайты, где лишали криптосбережений. Эта не очень сложная в реализации схема принесла мошенникам несколько миллионов долларов.

Источник: AP 2021

Появление Илона Маска в шоу Saturday Night Live (SNL) в качестве ведущего спровоцировало мошенников на запуск преступной схемы, которая принесла им $5 млн, сообщает Business Insider. Пока бизнесмен проводил время в эфире, от его имени была инициирована «раздача Dogecoin» — это криптовалюта, название которой дал популярный интернет-мем.

Первой мошенничество заметила компания из Сан-Франциско TRM Labs, которая и дала подробное описание этой схемы. Как оказалось, во время трансляции Saturday Night Live пользователи, искавшие в поиске YouTube «Илон Маск на SNL», могли увидеть ряд прямых трансляций, которые якобы вела телекомпания NBC. По факту же это были стримы, запущенные киберпреступниками.

Мошенники воспользовались тем фактом, что Маск всячески продвигает Dogecoin — он упоминает его в интервью, шутит про него в своих соцсетях. Не обошлось и без упоминания криптовалюты во время эфира SNL.

Биткоин от TradingView

В сети появились прямые трансляции, к которым были прикреплены ссылки на специально созданные сайты, которые предлагали всем зрителям криптовалюту «совершенно бесплатно».

«Илон Маск пожертвовал 500 млрд Dogecoin для всех владельцев этой валюты! Каждый может получить свою долю, достаточно зайти на сайт», — говорилось в описании трансляции. Пользователям предлагалось перевести часть своих Dogecoin на блокчейн-адрес, чтобы доказать, что они являются владельцами валюты, а взамен им обещали удвоить присланную сумму.

В результате мошенники получили около 9,7 млн единиц Dogecoin общей стоимостью $5 млн.

«Не ведитесь на это, как сделал я. Веб-сайт не отправит вам вдвое большую сумму. Первый раз в жизни я остался без всех своих сбережений с 60 баксами в кармане», — заявил один из пользователей Reddit, предупреждая других участников форума о своей ошибке.

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Мошенники уже не в первый раз используют имя Илона Маска, чтобы «легитимизировать» свои схемы в глазах жертв. В ноябре прошлого года аферисты создали верифицированный Twitter-аккаунт миллиардера и объявили о раздаче биткоина и эфира «в честь президентских выборов США». В ответ на пост Дональда Трампа, который был уверен в своей победе, мошенник-клон Маска написал, что результаты уже предрешены и это нужно отметить раздачей криптовалюты. Далее в посте была дана инструкция, следуя которой, пользователь должен был попасть на некий сайт. Схема обмана аналогична той, что использовали во время эфира SNL — нужно сначала отправить определенную сумму в биткоинах или эфире для того, чтобы гость сайта потом мог забрать обещанные криптовалюты в удвоенном размере.

Известно, что киберпреступник успел заработать почти $40 тыс. в разных криптовалютах.

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